22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Son dakika: Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

Son dakika haberine göre Başkan , Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, 'nin Filistin'in haklı davasına olan desteğini yineledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.08.2020 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına olan desteğini yineledi.

TÜRKİYE'NİN BAŞARISI FİLİSTİN'İN BAŞARISI
Mahmud Abbas, büyük doğal gaz keşfinden dolayı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, Türkiye'nin başarısının Filistin'in başarısı olduğunu ifade etti.

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