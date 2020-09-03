03 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İmkansızı zorladı! Çocukluk hayalini gerçeğe çevirdi...

İmkansızı zorladı! Çocukluk hayalini gerçeğe çevirdi...

Dünyaca ünlü sihirbaz ve performans sanatçısı nefes kesen bir deneme gerçekleştirdi. Helyum balonları ile yaklaşık 9 kilometre yükselen Blaine, denemesini başarı ile sonlandırdı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.09.2020 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
ABONE OL
İmkansızı zorladı! Çocukluk hayalini gerçeğe çevirdi...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde Daredevil lakaplı sihirbaz David Blaine, bir kez daha imkansızı zorladı.

Blaine, çocukluk hayali olan balonlarla uçma denemesini gerçekleştirmek için sabahın erken saatlerinde küçük bir iniş pistine geldi.

Kızı ile vedalaşıp, yerde kalmasını sağlayan ağırlığı ona veren Blaine, yerden yükselmeye başladı.

İmkansızı zorladı! Çocukluk hayalini gerçeğe çevirdi... İMKANSIZI ZORLADI! ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEĞE ÇEVİRDİ...

Ünlü sihirbaz, Arizona semalarında bağlı olduğu balonlar ile süzüldü.

Otuz dakika sonra, Yaklaşık 9 bin 144 metre yani Everest dağından biraz daha yüksekliğe ulaşınca balonları bırakan Blaine,, paraşüt ile güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirdi.

Baline, bu denemesinde oksiken yetmezliği, hipotermi veya balonların patlama riskini göze almış oldu.

Sihirbaz David Blaine, beş yaşındayken annesi ile gittiği bir filmden esinlenerek böyle bir deneme gerçekleştirmek istediğini söyledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA