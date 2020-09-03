DSÖ'den kritik araştırma: O ilaçlar koronavirüsten ölüm riskini azaltıyor

TUTARLI SONUÇLAR

Bristol Üniversitesi'nde Tıbbi İstatistik ve Epidemiyoloji Profesörü Jonathan Sterne konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Steroidler ucuz ve kolayca bulunabilen bir ilaçlardandır ve analizimiz Covid-19'dan en ciddi şekilde etkilenen insanlar arasında ölümleri azaltmada etkili olduklarını doğruladı. Sonuçlar, denemeler boyunca tutarlıydı ve yaş veya cinsiyetten bağımsız olarak fayda sağladı" ifadelerini kullandı. Bununls birlikte Sterne, bulguların " her yüz kritik hasta için sekiz daha az ölüm"e işaret ettiğini belirtti.