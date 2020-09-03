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Dehşete düşüren olay! Bir evde 5 çocuk cesedi bulundu

Son dakika haberi... kentindeki bir evde beş çocuğun cansız bedeninin bulunduğu duyuruldu. Çocukların kimliği ve ölüm nedeniyle ilgili araştırma yapılıyor. A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi Muhabiri İbrahim Taş, bir annenin cinnet getirip Arap kökenli olan çocuklarını öldürmüş olabileceğinin gelen bilgiler arasında olduğunu belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.09.2020 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
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Dehşete düşüren olay! Bir evde 5 çocuk cesedi bulundu

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentindeki bir dairede 5 çocuk cesedinin bulunduğu bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) Wuppertal polisine dayandırdığı haberinde, Solingen kentindeki özel bir dairede 5 çocuk cesedi bulunduğu belirtildi.

Dehşete düşüren olay! Bir evde 5 çocuk cesedi bulundu DEHŞETE DÜŞÜREN OLAY! BİR EVDE 5 ÇOCUK CESEDİ BULUNDU

Haberde, polisin, cesetlerin kim tarafından bulunduğu ve çocukların ölüm sebebi gibi ayrıntılarla ilgili henüz bilgi vermediği kaydedildi.

ARAP KÖKENLİ OLDUĞU BELİRTİLİYOR
Sabah Gazetesi Muhabiri İbrahim Taş, bir annenin cinnet getirip Arap kökenli olan çocuklarını öldürmüş olabileceğinin gelen bilgiler arasında olduğunu belirtti.

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