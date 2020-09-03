03 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İmkansızı zorladı! Çocukluk hayalini gerçeğe çevirdi...

İmkansızı zorladı! Çocukluk hayalini gerçeğe çevirdi...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.09.2020 16:10
Güncelleme:03.09.2020 16:15
Dünyaca ünlü sihirbaz ve performans sanatçısı David Blaine nefes kesen bir deneme gerçekleştirdi. Helyum balonları ile yaklaşık 9 kilometre yükselen Blaine, denemesini başarı ile sonlandırdı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde Daredevil lakaplı sihirbaz David Blaine, bir kez daha imkansızı zorladı.

Blaine, çocukluk hayali olan balonlarla uçma denemesini gerçekleştirmek için sabahın erken saatlerinde küçük bir iniş pistine geldi.

Kızı ile vedalaşıp, yerde kalmasını sağlayan ağırlığı ona veren Blaine, yerden yükselmeye başladı.

Ünlü sihirbaz, Arizona semalarında bağlı olduğu balonlar ile süzüldü.

Otuz dakika sonra, Yaklaşık 9 bin 144 metre yani Everest dağından biraz daha yüksekliğe ulaşınca balonları bırakan Blaine,, paraşüt ile güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirdi.

Baline, bu denemesinde oksiken yetmezliği, hipotermi veya balonların patlama riskini göze almış oldu.

Sihirbaz David Blaine, beş yaşındayken annesi ile gittiği bir filmden esinlenerek böyle bir deneme gerçekleştirmek istediğini söyledi.

İmkansızı zorladı!
İmkansızı zorladı!
Tüm bayrakları yere çizdi: Türk bayrağı hariç!
Tüm bayrakları yere çizdi: Türk bayrağı hariç!
Yunanistan’ın Meis Adası’ndaki AA ekibine skandal tehdit!
Yunanistan’ın Meis Adası’ndaki AA ekibine skandal tehdit!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan gazeteciye fırça!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan gazeteciye fırça!
İslam'a hakarete özgürlük nitelemesi!
İslam'a hakarete özgürlük nitelemesi!
ABD 33 yıllık silah ambargosunu neden kaldırdı?
ABD 33 yıllık silah ambargosunu neden kaldırdı?
'Aşırı dezenfektan kullanımı süper virüslere neden oluyor'
'Aşırı dezenfektan kullanımı süper virüslere neden oluyor'
Beyrut sokakları yine karıştı
Beyrut sokakları yine karıştı
2 milyondan fazla kişi işsiz kalabilir
2 milyondan fazla kişi işsiz kalabilir
Berberde korkunç infaz!
Berberde korkunç infaz!
Kadının midesinden 1 metre boyunda yılan çıkarıldı
Kadının midesinden 1 metre boyunda yılan çıkarıldı
Fransız tarihçi Macron'u uyardı: Türkiye Akdeniz'de büyük güç
Fransız tarihçi Macron'u uyardı: Türkiye Akdeniz'de büyük güç
Daha Fazla Video Göster