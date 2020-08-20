Macron Türkiye'yi neden hedef alıyor?

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron liberal söylemlerle iktidara geldi. Ancak Libya'da, Nijer'de, Çad'da yaşananlara karşı sivil inisiyatiflere destek vermek yerine başka bir yol seçti. Macron'un tek amacı bölgede istikrarı bozacak askeri kukla yönetimleri dizayn etmek oldu. En son Lübnan'daki patlamadan sonra soluğu Beyrut'ta aldı. Sömürgeci niyetini orada da belli etti. Fransa Cumhurbaşkanı'nın sömürge amaçlı siyasetinin detaylarını haberimizde analiz ettik.