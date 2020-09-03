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Dehşete düşüren olay! Bir evde 5 çocuk cesedi bulundu

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Giriş: 03.09.2020 16:30
Güncelleme:03.09.2020 16:36
Son dakika haberi... Solingen kentindeki bir evde beş çocuğun cansız bedeninin bulunduğu duyuruldu. Çocukların kimliği ve ölüm nedeniyle ilgili araştırma yapılıyor. A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi Muhabiri İbrahim Taş, bir annenin cinnet getirip Arap kökenli olan çocuklarını öldürmüş olabileceğinin gelen bilgiler arasında olduğunu belirtti.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentindeki bir dairede 5 çocuk cesedinin bulunduğu bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) Wuppertal polisine dayandırdığı haberinde, Solingen kentindeki özel bir dairede 5 çocuk cesedi bulunduğu belirtildi.

Haberde, polisin, cesetlerin kim tarafından bulunduğu ve çocukların ölüm sebebi gibi ayrıntılarla ilgili henüz bilgi vermediği kaydedildi.

ARAP KÖKENLİ OLDUĞU BELİRTİLİYOR
Sabah Gazetesi Muhabiri İbrahim Taş, bir annenin cinnet getirip Arap kökenli olan çocuklarını öldürmüş olabileceğinin gelen bilgiler arasında olduğunu belirtti.

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