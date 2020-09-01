Son dakika: Türkiye ve Rusya'dan Libya anlaşması! Bakanlıktan açıklama geldi: Anlaşmaya varıldı

Rus delegasyonuna Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Türk delegasyonuna ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği kaydedilen açıklamada, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in çatışmaların durdurulmasıyla ilgili daha önce yaptıkları açıklamaların önemi vurgulandı.

LİBYALILAR ARASINDA YAPICI DİYALOĞUN KURULMASINA YARDIMCI OLUNACAK

Açıklamada, "Moskova ve Ankara tüm önde gelen siyasi güçler ve oluşumların katılımıyla Libyalılar arasında yapıcı diyaloğun kurulmasına yardımcı olunması konusunda ileride yaklaşımların koordine edilmesiyle ilgili olduğunu teyit etti." ifadelerine yer verildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak'ta gerçekleşen konferansın kararlarının uygulanması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Libya krizinin çözümü konusunda Rus ve Türk kurumları arasında temasların sürdürülmesi konusunda uzlaşıya varıldı." bilgisi aktarıldı.