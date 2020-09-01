Fransa'da günlük vaka sayısı 5 bine yaklaştı
Koronavirüsün Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden Fransa'da 2. dalga yaşanıyor. Fransa'da son 24 saatte tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 4 bin 987 olarak açıklandı.
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Fransa'da son 24 saatte 4 bin 987 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 286 bin 7'ye ulaştı.
Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 4 bin 987 kişide daha virüs tespit edildiği, 26 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Toplam vaka sayısı 286 bin 7'ye, toplam can kaybı ise 30 bin 661'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 86 bin 712 olduğu bildirildi.