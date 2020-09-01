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Son dakika: Türkiye'den ABD'ye GKRY tepkisi! "Ada'daki iki halk arasındaki dengeyi yok saymaktır"

Son dakika haberine göre; , 'nin 'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına ilişkin flaş bir açıklamada bulunarak "Karar Ada'daki iki halk arasındaki eşitliği ve dengeyi yok saymaktadır" dedi. Öte yandan Bakanlığı, ABD’nin Kıbrıs Rumlarına silah ambargosunu kaldırma kararını gözden geçirmemesi halinde mukabil adımlar atılacağını bildirdi.

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Giriş Tarihi: 01.09.2020 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
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Son dakika: Türkiye'den ABD'ye GKRY tepkisi! Ada'daki iki halk arasındaki dengeyi yok saymaktır

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına ilişkinflaş bir açıklamada bulunarak"Karar Ada'daki iki halk arasındaki eşitliği ve dengeyi yok saymaktadır" dedi.

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BAKANLIK AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

"ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunun kaldırılması yönünde bugün (1 Eylül) açıkladığı karar Ada'daki iki halk arasındaki eşitliği ve dengeyi yok saymaktadır.

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Bu kararın Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulması yönündeki çabaları olumsuz etkileyeceği de muhakkaktır.

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Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde, ABD'nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır.

ABD'nin bu kararını gözden geçirmesini, bölgede barış ve istikrarın tesisi için mevcut çabalara destek vermesini bekliyoruz.

Aksi takdirde Türkiye, garantör ülke olarak, hukuki ve tarihi sorumluluğuna uygun olacak şekilde Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına alacak gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacaktır."

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