Fayiz Es-Serrac'tan karar! Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa "tedbir amaçlı" görevden alındı

Kararın devamında şunlara yer verildi:



"İçişleri Bakanı hakkında, açıklamaları, izin kararları, göstericilerin gerekli şekilde korunmasının sağlanması hususunda ve son günlerde Trablus'ta ve bazı diğer şehirlerde meydana gelen gösteriler ve ardından yaşanan olaylar hakkındaki beyanları ve göstericilerin haklarının ihlal edilmesi hususunda soruşturma açılmıştır."







Kararda, İçişleri Bakanlığı görevini, Bakan Yardımcısı Halid Ahmed Et-Ticani Mazin'in vekaleten yürüteceği kaydedildi.



