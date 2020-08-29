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Fayiz Es-Serrac'tan karar! Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa "tedbir amaçlı" görevden alındı

Başbakanı , İçişleri Bakanı 'yı "tedbir amaçlı" görevden aldı. İçişleri Bakanlığı görevini, Bakan Yardımcısı Halid Ahmed Et-Ticani Mazin'in vekaleten yürüteceği kaydedildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.08.2020 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020
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Fayiz Es-Serrac'tan karar! Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa tedbir amaçlı görevden alındı

Hükümeti Basın Ofisinin yayınladığı kararda İçişleri Bakanı Başağa'nın tedbir amaçlı görevden alındığı ve kararın yayınlanmasından sonraki 72 saat içinde Başağa hakkında Başkanlık Konseyi nezdinde idari soruşturma açılacağı kaydedildi.

Kararın devamında şunlara yer verildi:

"İçişleri Bakanı hakkında, açıklamaları, izin kararları, göstericilerin gerekli şekilde korunmasının sağlanması hususunda ve son günlerde Trablus'ta ve bazı diğer şehirlerde meydana gelen gösteriler ve ardından yaşanan olaylar hakkındaki beyanları ve göstericilerin haklarının ihlal edilmesi hususunda soruşturma açılmıştır."



Kararda, İçişleri Bakanlığı görevini, Bakan Yardımcısı Halid Ahmed Et-Ticani Mazin'in vekaleten yürüteceği kaydedildi.

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