30 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD paylaştı! Rus savaş uçağının tehlikeli manevrası

Son dakika: ABD paylaştı! Rus savaş uçağının tehlikeli manevrası

dakika haberi... ordusu, 'ya ait Su-27 savaş uçağının ABD'ye ait tipi bombardıman uçağına yakın bir mesafede yaptığı görüntüleri yayınladı. ABD ordusu görüntüleri, 'tehlikeli ve profesyonellik dışı' olarak değerlendirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.08.2020
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Son dakika: ABD paylaştı! Rus savaş uçağının tehlikeli manevrası

ABD'ye ait B-52H tipi bombardıman uçağı dün Karadeniz üzerinde uçuş yaptığı sırada Rusya'ya ait Su-27 tipi savaş uçağı tarafından engellendi.

Son dakika: ABD paylaştı! Rus savaş uçağının tehlikeli manevrası

ABD ordusu, Rusya'ya ait Su-27 uçağının ABD bombardıman uçağına 30 metre mesafeden yaptığı manevraya ait görüntüleri paylaştı.

Son dakika: ABD paylaştı! Rus savaş uçağının tehlikeli manevrası

Ordudan yapılan açıklamada, bu manevranın 'tehlikeli ve profesyonellik dışı' olarak değerlendirdi.

Son dakika: ABD paylaştı! Rus savaş uçağının tehlikeli manevrası

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Son dakika: ABD paylaştı! Rus savaş uçağının tehlikeli manevrası

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