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Yunanistan muhalefet partisinden dikkat çeken Türkiye analizi: Erdoğan’ı yalnızlaştırma girişimi yaz gecesi rüyasına döndü

'da, Eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis'in lideri olduğu muhalefetteki Mera25 Partisi, ''Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın boşuna beklediği yaptırımlarla Erdoğan'ı diplomatik olarak yalnızlaştırma girişimi, yaz gecesi rüyasına döndü.'' açıklamasını yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.08.2020 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020
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Yunanistan muhalefet partisinden dikkat çeken Türkiye analizi: Erdoğan’ı yalnızlaştırma girişimi yaz gecesi rüyasına döndü

Mera25 Partisi tarafından Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları gayri resmi toplantısıyla ilgili olarak yazılı açıklama yapıldı.

Almanya'daki büyük partilerin, çoğunluğu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın etkisi altında bulunan Türk seçmenlere ''bağımlı'' oldukları belirtilen açıklamada, Merkel'in Türkiye'ye karşı yaptırımlarını teorik düzeyde bile kabul etmeyeceğinin altı çizildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Merkel ve Trump ile telefon görüşmeleri, uluslararası hareketlilik izlenimi verme çabalarından ibaret. Bu çabaların Miçotakis'e getirisi, diplomatik destek yerine patronun sözünü dinlemek olacak."

AB'NİN TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULAMASI İSTENİYOR
Yunanistan ve Güney Kıbrıs, AB'nin Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki sismik faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulamasını istiyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de dün son bulan iki günlük AB dışişleri bakanları gayriresmi toplantısında ise herhangi bir yaptırım kararı çıkmadı.

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