29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Rusya, Belarus seçimlerini resmen tanıdı

Belarus'ta yapılan seçimleri batı yanlısı ülkeler tanımazken , Belarus'taki seçimlerin meşru olduğunu açıkladı. Putin'in bu açıklamasından sonra Belarus'ta yaşanan siyasi gerilime karşı Rusya net bir şekilde tavrını koymuş oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.08.2020
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Rusya, Belarus seçimlerini resmen tanıdı

Belarus'ta 9 Ağustos'ta gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerini 26 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Aleksandr Lukaşenko tekrar kazandı. Belarus Yüksek Seçim Kurulu seçimleri onaylarken muhalefet ise seçimlere hile karıştırıldığını savunarak seçimlerin tekrarını talep edip Lukaşenko'nun istifasını istedi. Muhalefet sokağa inince ise polis ile göstericiler arasında çatışmalar başladı. Çatışmalarda 1 gösterici öldü binlerce kişi yaralanıp yine binlercesi gözaltına alındı. Yaşanan bu gerilim üzerine batı yanlısı ülkeler Belarus seçimlerinin meşru olmadığını savunarak Lukaşenko iktidarını tanımadı.

RUSYA RESMEN TANIDI
Belarus'a karşı batı yanlısı ülkelerin tavır almasından sonra Rusya tarafından yeni bir hamle geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus devlet televizyonunda yayınlanan röportajında, Belarus'ta gerçekleşen seçimlerin meşru olduğunu ve bu anlamda Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu tebrik ettiğini söyledi.

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