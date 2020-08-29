Doğu Akdeniz'e Türkiye damgası! Fransız gemisi arkasına bile bakmadan kaçtı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri sonrası köşeye sıkışan Yunanistan'ın yardımına Fransa koşmuştu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya'da attığı haklı ve kararlı adımlar sonrası bölgede gerilimi artırmak isteyen Paris yönetimi, Ankara'nın ilan ettiği Navtex bölgesine Fransız fırkateyni gönderdi.

YUNAN FIRKATEYNİNE KEMAL REİS MÜDAHALE ETMİŞTİ

Fransa'yla birlikte Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) de, bölgeye savaş uçaklarını sevk etmişti. Türkiye'nin bütün uyarılarına rağmen Türk savaş gemilerinin eşliğinde sismik aramalar yapan Oruç Reis gemimize ani manevra yaparak tacizde bulunmak isteyen Yunanistan'a ait Limnos isimli fırkateyne, Kemal Reis adlı firkateynimiz müdahale etmişti.



TERSANELİK OLDU

Yunan gemisi hasar görerek 'tersanelik' olurken, aynı günlerde bir başka olayın daha yaşandığı ortaya çıktı.



FRANSIZ GEMİSİ YUNAN'A YALVARDI: KİLİTLENDİK! HİÇBİR ŞEY ÇALIŞMIYOR

Fransız ve BAE medyasında yer alan haberlere göre, bölgede bulunan Fransız fırkateyni telsiz konuşmasında Yunan yetkililere "Gemimizin bütün dijital göstergeleri kilitlendi. Navigasyonumuz çalışmıyor. Silah sistemlerimiz 'off' konumuna düştü" diye mesaj iletmeye çalıştı. Fransız gemisi "Üzerimizde tanımlayamadığımız yüzlerce cisim uçuyor. Bunların ne olduğunu anlayamıyoruz. Bütün sistemimizi kilitledi. Geminin bütün dijital sistemi kontrolümüzden çıktı.



'BİZE KILAVUZ GÖNDERİN' DİYEREK YARDIM İSTEDİLER

Bize kılavuz gönderin" diyerek yardım çağrısında bulunmak istedi. Ancak Fransız gemisinin bu yardım isteğinin Yunan Sahil Komutanlığına ulaştıramadığı ortaya çıktı.



YARDIM GELMEYİNCE ARKALARINA BİLE BAKMADAN KAÇTILAR

Bir süre bekleyen Fransız fırkateyni yardım gelmeyeceğini anlayınca bölgeden kaçmak zorunda kaldı. Bu olaydan sonra "yüzen üs" adı verilen ABD'nin takip ve gözlem gemisi "acil koduyla" Girit'e geldi. ABD'den yapılan açıklamaya göre söz konusu gemi, bölgedeki faaliyetleri gözlemleyecek, Türkiye'nin nasıl bir sistem kullandığını çözmeye çalışacak.