AB'nin Belarus kararına Rusya tepkili! Putin devreye girdi

Belarus'un içişlerine yönelik müdahale olduğunu savunan Peskov, şöyle devam etti:

"Bu güçleri ve ülkeleri somut olarak söylemeyeceğim. Doğrudan ve dolaylı olarak müdahalenin var olduğunu vurguluyoruz. Bu konuda endişeliyiz. Belarus'taki sorunların yasal alanda kalarak, Belarus halkının kendisinin diyalog yoluyla çözmesi gerektiğine inanıyoruz."

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Belarus'a dışardan müdahale konusunu sık sık müzakere ettiğini aktardı.



