26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Rusya ve İtalya'dan Libya ile Belarus görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı ile İtalya Başbakanı , ve 'taki gelişmeleri görüşmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.08.2020
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Rusya ve İtalya'dan Libya ile Belarus görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte telefonda görüştü. Görüşmede Belarus'ta yaşanan siyasi gerilim ve Libya'daki iç savaş konuları ele alındı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, iki liderin Libya'da yaşanan süreçte krizin askeri yolla değil, ancak diyalog yoluyla çözülebileceği konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Putin ve Conte'nin Belarus'ta Devlet Başkanlığı seçiminin ardından yaşanan siyasi gerilimi ve sokak olaylarını da ele aldığı ifade edildi. İki liderin Belarus'un içişlerine yabancı ülkelerin müdahale etmemesi konusunda aynı görüştüğü olduğu aktarıldı.

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