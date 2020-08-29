29 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Emmanuel Macron'dan tepki çeken sözler: Savaş çıkar

Emmanuel Macron'dan tepki çeken sözler: Savaş çıkar

kanlı tarihi geçmişine bakmadan yakın bölgemizde geniş manada hakimiyet kazanma çabasında... Fransa , son yaptığı açıklamada "'ı bölgesel güçlerin çalkantılarına bırakırsak sivil savaş çıkar." dedi. Macron'un bu sözleri büyük tepki çekti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.08.2020 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020
ABONE OL
Emmanuel Macron'dan tepki çeken sözler: Savaş çıkar

SON DAKİKA HABERİ: Cuhurbaşkanı Macron, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'ın iç işlerine karışmaya karşı olduğunu savundu.

"Lübnan'ı bölgesel güçlerin çalkantılarına bırakırsak sivil savaş çıkar." ifadesini kullanan Macron, Lübnan'da reformların hayata geçirilmesi gerektiğini, aksi takdirde ekonominin çökeceğini belirtti.

İKİNCİ KEZ LÜBNAN'A GİDECEK!

Macron, bu durumun mağdurlarının Lübnan halkı olacağını söyledi.

Macron'un pazartesi ve salı günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'u ziyaret etmesi bekleniyor. Elysee kaynakları, bu ziyaretin amacının reformları gerçekleştirebilecek hükümetin kurulması için gerekli şartların sağlanması adına baskı yapmak olduğunu belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, dün yaptığı açıklamada, Lübnan'da acil şekilde yeni hükümetin kurulması ve reformların hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Bugün Lübnan'ın ortadan kaybolması riskiyle karşı karşıyayız." demişti.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

182 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Lübnan resmi makamları, patlamaya saldırıdan ziyade "ihmalin yol açtığını" değerlendirmiş, bunun üzerine sokaklarda sorumluların cezalandırılması talebiyle protestolar yaşanmıştı.

Protestolar sonucunda, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab hükümeti 10 Ağustos'ta istifa etmişti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA