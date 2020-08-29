Emmanuel Macron'dan tepki çeken sözler: Savaş çıkar

İKİNCİ KEZ LÜBNAN'A GİDECEK!

Macron, bu durumun mağdurlarının Lübnan halkı olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Macron'un pazartesi ve salı günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'u ziyaret etmesi bekleniyor. Elysee kaynakları, bu ziyaretin amacının reformları gerçekleştirebilecek hükümetin kurulması için gerekli şartların sağlanması adına baskı yapmak olduğunu belirtti.



