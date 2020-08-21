Darbeci Sisi'den kalleş plan! "Türkiye-Libya anlaşmasına karşı yeni anlaşmalar peşinde"

"MURSİ'NİN DEVRİLMESİNDE DOĞU AKDENİZ ENERJİSİNİN BÜYÜK ROLÜ VARDI"

Abdulşafi, Mursi'nin, Mısır halkının çıkarlarına uygun olarak İsrail'in Doğu Akdeniz'deki planlarını reddettiğini ve böylece Doğu Akdeniz enerjisinin, darbeye giden yolda büyük bir rolü olduğunu dile getirdi.

Mursi'nin, Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye ve önemli miktarda gaz yataklarına sahip Gazze başta olmak üzere birçok ülkeyle iş birliği öngördüğünü aktaran Abdulşafi, "Mursi, İsrail'i Mısır'ın stratejik düşmanı olarak görüyordu ve dış politikasını, ülkesinin ekonomik çıkarlarının yanı sıra Doğu Akdeniz'e kıyısı olan İslam ülkelerinin maslahatlarına uygun bir zeminde şekillendirmek istiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Abdulşafi, ülkesinin ekonomik yetki alanlarından vazgeçmeyen Mursi'nin devrilmesiyle Doğu Akdeniz'deki denklemin de değiştiğine dikkati çekerek "Geldiğimiz noktada İsrail ve Yunanistan, Mısır'ın deniz yetki alanlarından daha fazla yararlanmak için Mısır yönetimine yeni rüşvetler teklif etmeyi ve yeni anlaşmalar imzalamayı sürdürecek." diye konuştu.

Türkiye-Libya anlaşmasına karşın Yunanistan'ın, Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile deniz yetki alanı anlaşması imzalamak isteyeceğini belirten Abdulşafi, İsrail-Yunanistan ittifakı ve Hafter'in siyasi müttefiği Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih arasında deniz yetki alanlarına dair görüşmelere Mısır'ın ev sahipliği yaptığını ve Sisi'nin yine Türkiye'ye karşı bir araç olarak kullanıldığını söyledi.

Abdulşafi, söz konusu ittifakın, Sisi'nin Esed rejimi ve Rusya ile olan iyi ilişkisini kullanarak Türkiye'nin çıkarlarına aykırı olacak şekilde Suriye ile deniz yetki alanı anlaşması imzalamak istediğini de belirterek şunları kaydetti:

"Mesele sadece Mısır yönetiminin kendi halkına ait zengin kaynaklardan vazgeçmesi değil, İsrail ve Yunanistan'ın bölgedeki tüm ülkeleri kullanarak Türkiye'yi zengin Akdeniz sularından mahrum bırakmak istemesidir. Bu noktada söz konusu ittifaka karşı yeni planlar yapılmalı ve Birinci Dünya Savaşı sonrası imzalanan anlaşmalara benzer yeni anlaşmaların imzalanması önlenmelidir."