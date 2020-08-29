Alman Hukuk Profesörü Nele Matz-Lück: Mesele Yunan tarafının düşündüğü kadar basit değil!

"ARAŞTIRMA GEMİLERİNE ASKERİ GEMİLERİN EŞLİK ETMESİ ÇATIŞMA KORKUSUNU KÖRÜKLÜYOR"

Profesör Matz-Lück, sınır çizgisi kesin olarak belirlemeksizin doğal kaynak yataklarının ortak kullanımı konusuna da değinerek, "Deniz hukukunun yanı sıra, hukuk teamülleri de elbette buna imkan tanımaktadır. Belki Türkiye bunu kabul edebilir ancak Yunanistan, kaynaklar üzerinde tek başına hak talep etme konusunda hukuki açıdan daha iyi bir konumda olduğunu düşündüğü için bunu reddetmektedir." dedi.





Türkiye'nin araştırma gemilerine askeri gemilerin eşlik etmesinin çatışma korkusunu körüklediğini vurgulayan Matz-Lück, "Bu durum yasalara aykırı değil, ancak karşı tarafın da askeri mevcudiyetini artıracağını bilerek tartışmalı bir sahada askeri varlığın artırılması -iki NATO ülkesi arasında- anlaşmazlığı önemli ölçüde kızıştırmaktadır" ifadelerini kullandı.