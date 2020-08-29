29 Ağustos 2020, Cumartesi
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ABD'den Rus uçaklarına Alaska yakınlarında önleme!

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (), yakınlarında 'ya ait 3 grup keşif uçağına önleme yapıldığını bildirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.08.2020 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020
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ABD'den Rus uçaklarına Alaska yakınlarında önleme!

NORAD'ın açıklamasında, KC-135 tipi tanker uçaklarının eşlik ettiği F-22 Raptor tipi savaş uçaklarının, Rus Hava Kuvvetlerine bağlı 3 grup Tupolev Tu-142 tipi keşif uçaklarına önleme yaptığı belirtildi.

Rus uçaklarının bölgede yaklaşık 5 saat dolaştığına ve Alaska'ya 50 deniz mili kadar yaklaştığına işaret edilen açıklamada, uçakların bu süre boyunca uluslararası hava sahasında kaldığının altı çizildi.

NORAD Komutanı General Glen VanHerck ise yaptığı açıklamada, Kuzey Komutanlığı alanında son dönemde yabancı ülke askeri faaliyetlerinin arttığını vurgulayarak, "Bu yıl, 12'den fazla önleme yaptık, bu son yıllardaki en yüksek rakam." bilgisini paylaştı.

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