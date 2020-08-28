Alman basınından çok çarpıcı Doğu Akdeniz yorumu: Erdoğan taviz vermiyor! Türkiye hakkı olanı alacak

Alman hükümeti, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyonu azaltmak için girişimlerde bulunsa da gerilim tırmanmaya devam ediyor.

Fransa, İtalya, Güney Kıbrıs ile birlikte tatbikat düzenleyen Yunanistan'ın tehditkar girişimleri nedeniyle diplomasi kapısı aralanamadı.

Almanya'da yayın yapan Die Zeit gazetesi, "Erdoğan gaz tartışmasında taviz vermiyor" başlıklı bir yazıda, "Türkiye hakkı olanı alacak" ifadelerine yer verdi.

Yükselen tansiyonun azalması için Avrupa Birliği, ABD'nin yanı sıra NATO'nun devreye girdiğine vurgu yapılan haberde, Almanya'nın Atina ve Ankara ile temasta olduğuna dikkat çekildi.



ALMANYA: KIVILCIM FELAKETE YOL AÇABİLİR

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz'deki gerilimde "Türkiye'nin diyalogdan yana olduğunu" söyleyerek, bölgede "Tek bir kıvılcımın felakete yol açabileceği" uyarısında bulundu.