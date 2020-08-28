Fransa ve Yunanistan'dan korsanlık peşinde! Hukuka aykırı hamleler

MEİS ÖNLERİNDE YASA DIŞI TUTUM

Yenişafak'ta yer alan habere göre; Bir diğer kriz konusu olan Ege adaları meselesinde de Atina, daha önceki anlaşmalara uymuyor. 1923 Lozan ve 1947 Paris Anlaşmaları gereği askerden arındırılmış statüde olması gereken 23 adadan 16'sı şu an ağır şekilde silahlandırılmış durumda. Türkiye'ye sadece 2 km uzaklıktaki Meis önlerinde de bir Yunan hücumbotu yasadışı olarak bulunuyor. Meis, Rodos ve Girit'e ilişkin uçuk taleplerinin hukuksuz olduğunu bilen Yunanlar, bu nedenle Türkiye ile masaya oturmaya yanaşmıyor.