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Ürdünlü Enerji Uzmanı Mübarek et-Tahravi: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok

'nin aktif doğalgaz ve petrol politikası 'de etkisini gösterdi. Fatih sondaj gemimiz Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp rezervi keşfetti. Başkan Erdoğan'ın müjdesi tüm dünyada yankılandı. Enerji Uzmanı , Türkiye’nin Karadeniz’de gerçekleştirdiği doğal gaz keşfinden sonra artık kimseye ihtiyacı olmadığını söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.08.2020 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020
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Ürdünlü Enerji Uzmanı Mübarek et-Tahravi: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok

, 'nin keşfettiği miktarının az olmadığını bilakis diğer ülkeleri korkutacak boyutta olduğunu belirtti.

"BEN BİR TÜRK YETKİLİ OLSAYDIM..."

Keşfin, Türkiye'nin gücünü artıracağını ve onu büyük enerji devlerinin grubuna dahil edeceğini kaydeden Tahravi, "Türkiye'nin tarihindeki bu en büyük doğal gaz keşfi, onun artık kimseye ihtiyacı olmadığı anlamına geliyor. Ben bir Türk yetkili olsaydım, bu keşfin duyurulduğu günü bayram ilan ederdim." ifadelerini kullandı.

Tahravi, Türkiye'nin enerji alanında ileride daha büyük keşifler yapacağı öngörüsünde bulundu.

Başkan , dün Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini 'de gerçekleştirdiğini belirterek, Fatih sondaj gemisinin, 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurmuştu.

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