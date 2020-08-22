Ürdünlü Enerji Uzmanı Mübarek et-Tahravi: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok

"BEN BİR TÜRK YETKİLİ OLSAYDIM..."

Keşfin, Türkiye'nin gücünü artıracağını ve onu büyük enerji devlerinin grubuna dahil edeceğini kaydeden Tahravi, "Türkiye'nin tarihindeki bu en büyük doğal gaz keşfi, onun artık kimseye ihtiyacı olmadığı anlamına geliyor. Ben bir Türk yetkili olsaydım, bu keşfin duyurulduğu günü bayram ilan ederdim." ifadelerini kullandı.



