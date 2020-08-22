22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Trump'tan Kovid-19 aşısıyla ilgili flaş açıklama: Derin devlet...

Dünyayı sarsan koronavirüs salgınına son verebilmek için aşı ve ilaç çalışmalarıyla ilgili peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. 'nın Kovid-19 aşının tescillediğini açıklamasının ardından Başkanı da açıklama yapmış ve ülkesinin aşı çalışmalarının olumlu yönde gittiğini 3 Kasım seçimlerinden önce aşının hazır olacağını umduklarını ifade etmişti. Bugün sosyal medya hesabı üzerinden aşı çalışmalarıyla ilgili yeni açıklamalar yapan Trump, "Derin devlet ya da gizli güçler koronavirüs aşısını seçimden sonraya ertelemek için çalışıyor." iddiasında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.08.2020 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020
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Trump'tan Kovid-19 aşısıyla ilgili flaş açıklama: Derin devlet...

Başkanı , Twitter üzerinde paylaştığı mesajda "Derin devlet ya da her kimse ilaç firmalarının aşıları ve tedavileri insanlar üzerinde denemesini zorlaştırıyor" ifadesini kullandı.

Aşıyı 3 Kasım seçimleri sonrasına ertelemek için çalıştıkları iddia etti.

Trump, "Açıkçası yanıtı 3 Kasım sonrasına ertelemeyi umuyorlar. Hıza odalanmalıyız ve hayat kurtarmalıyız" diye yazdı.

ABD Başkanı Trump, iddialarına yine kanıt sunmadı. Birçok basın organı haberi "komplo teorisi" olarak duyurdu.

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