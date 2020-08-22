Trump'tan Kovid-19 aşısıyla ilgili flaş açıklama: Derin devlet...

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinde paylaştığı mesajda "Derin devlet ya da her kimse ilaç firmalarının aşıları ve tedavileri insanlar üzerinde denemesini zorlaştırıyor" ifadesini kullandı.

Aşıyı 3 Kasım seçimleri sonrasına ertelemek için çalıştıkları iddia etti.