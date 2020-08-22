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Tuttuğu bir kova balığı kaplana kaptırdı | O anlar kamerada...

'da bir kaplan nehir kenarındaki 2 balıkçının kovadaki balıklarını alıp kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.08.2020 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020
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Tuttuğu bir kova balığı kaplana kaptırdı | O anlar kamerada...

'nın doğusunda yer alan Primorski bölgesinde iki kişi nehir kıyısında balık avlarken bir kaplanla karşılaştılar.

Tuttuğu bir kova balığı kaplana kaptırdı | O anlar kamerada... TUTTUĞU BİR KOVA BALIĞI KAPLANA KAPTIRDI | O ANLAR KAMERADA...

Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinde yaşayan Amur (Sibirya) türü olan kaplan bir süre balıkçıları uzaktan seyretti. İlk önce, kaplandan korkan kişiler otomobile binerek içeride bekledi.

Ancak daha sonra birisi dışarı çıkarak kaplanı video kayda almaya başladı ve bu sırada da 'Kedicik, biz burada balık avlıyoruz, haydi, git buradan' diye seslendi.

Daha sonra ise kaplan, içi balık dolu kovayı ağzıyla tutup, götürerek oradan uzaklaştı.

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