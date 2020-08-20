İngiltere’de "corona virüs" kavgası kameraya yansıdı! Sert yumrukla bayılarak kanlar içinde yerde kaldı

Başkent Londra'daki Clapham Metro İstasyonu'nda William adlı bir yolcu, maske takmayan istasyon görevlisiyle tartışmaya başladı.

William, o sırada oradan geçen ve maske takmayan diğer yolcuya, "Sen de maske takmıyorsun" diye uyardı.

Maskesiz yolcu, "Bu seni ilgilendirmez" diyerek William'a sertçe yumruk atıp, onu bayılttı.



