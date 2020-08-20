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İngiltere’de "corona virüs" kavgası kameraya yansıdı! Sert yumrukla bayılarak kanlar içinde yerde kaldı

’nin başkenti ’daki dehşete düşüren bir "corona virüs" kavgası yaşandı. istasyonunda bir yolcu, istasyon görevlilerini uyaran bir kişi, o sırada oradan geçen ve takmayan başka bir yolcu tarafından darp edildi. Tüyler ürperten o anlar kameralara yansırken; polisin soruşturma başlattığı aktarıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.08.2020 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
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İngiltere’de corona virüs kavgası kameraya yansıdı! Sert yumrukla bayılarak kanlar içinde yerde kaldı

Başkent 'daki Clapham 'nda William adlı bir yolcu, takmayan istasyon görevlisiyle tartışmaya başladı.

William, o sırada oradan geçen ve maske takmayan diğer yolcuya, "Sen de maske takmıyorsun" diye uyardı.

İngiltere’de corona virüs kavgası kameraya yansıdı! Sert yumrukla bayılarak kanlar içinde yerde kaldı İNGİLTERE’DE "CORONA VİRÜS" KAVGASI KAMERAYA YANSIDI! SERT YUMRUKLA BAYILARAK KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Maskesiz yolcu, "Bu seni ilgilendirmez" diyerek William'a sertçe yumruk atıp, onu bayılttı.

Kanlar içerisinde yerde yatan William ve maskesiz yolcunun yumruk atma anları ise William'ın arkadaşı tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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