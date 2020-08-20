Son dakika haberleri: Darbeci Hafter'in Libya'daki ihlallerini araştıracak BM heyeti belli oldu

Bachelet, BM uzmanlarından oluşan misyonun, ülkede cezasız kalan insan hakları ihlalleri ve suistimalleri etkin bir şekilde ele almak için temel bir mekanizma olarak hizmet edeceğini vurguladı.

Ayrıca Bachelet, daha fazla hak ihlalinin önlenmesi ve ülkede barış ve istikrara katkıda bulunma konusunda misyonun caydırıcı olabileceğine işaret etti.

Libya'da yargısız infazlar, cinayetler, işkence, kötü muamele, cinsel şiddet, kaçırmalar ve diğer insan hakları ihlallerinin "cezasızlık ortamında" devam ettiğini aktaran Bachelet, ayrıca insan hakları savunucuları, gazeteciler ve aktivistlerin de saldırılara maruz kaldığını ifade etti.



