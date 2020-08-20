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Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon gözaltına alındı

Başkanı 'ın eski danışmanı ve 3 kişi daha sınırında duvar örmek için başlatılan " (Duvarı İnşa Ediyoruz)" kampanyasına sağlanan fonlar üzerinden dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.08.2020 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
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Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon gözaltına alındı

New York Güney Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, Bannon'ın yanı sıra Brian Kolfage, Andrew Badolato ve Timothy Shea hakkında toplamda 25 milyon dolar bağış toplanan "" kampanyası üzerinden dolandırıcılık yaptıkları suçlamasının bulunduğu aktarıldı.

Bannon ve söz konusu diğer 3 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, 4 sanığın öğleden sonra mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

AĞUSTOS 2017'DE GÖREVİNDEN AYRILMIŞTI

"We Build the Wall" kampanyası, Trump'ın yasa dışı göçmen geçişini engellemek için sınırına ördürdüğü duvarın özel kısımlarının fonlanması amacıyla başlatılmıştı.

Başkanı Trump'ın Washington'da "ırkçı söylemleriyle" tartışmalara neden olan baş stratejisti ve Trump'ın seçimleri kazanmasındaki en önemli isimlerden görülen Bannon, 19 Ağustos 2017'de görevinden ayrılmıştı.

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