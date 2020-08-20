Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon gözaltına alındı

New York Güney Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, Bannon'ın yanı sıra Brian Kolfage, Andrew Badolato ve Timothy Shea hakkında toplamda 25 milyon dolar bağış toplanan "We Build the Wall" kampanyası üzerinden dolandırıcılık yaptıkları suçlamasının bulunduğu aktarıldı.

Bannon ve söz konusu diğer 3 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, 4 sanığın öğleden sonra mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.