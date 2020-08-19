19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Norveç Rus diplomatı sınır dışı etti

Geçtiğimiz günlerde Oslo'da bir vatandaşının gözaltına alınmasının ardından, bilgi verdiği belirtilen Rus diplomat Norveç'ten sınır dışı edildi.Norveç Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rolüyle bağdaşmayan eylemler içindeydi" ifadelerine yer verildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.08.2020
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Norveç Rus diplomatı sınır dışı etti

Norveç Dışişleri Bakanlığı, ülkede görev yapan bir Rus diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu.

Norveç Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, casusluk şüphesiyle bir Rus diplomatın sınır dışı edildiği bildirildi. Norveç'in Rus diplomatı sınır dışı etme kararı, polisin Rus diplomata bilgi verdiğinden şüphelenilen bir Norveç vatandaşının geçtiğimiz günlerde Oslo'da gözaltına alınmasının ardından geldi.

"STATÜSÜ VE ROLÜYLE BAĞDAŞMAYAN EYLEMLERDEYDİ"

Norveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Trude Maaseide, Rus diplomat hakkında, "Diplomat olarak rolü ve statüsüyle bağdaşmayan eylemlerde bulundu" dedi.

Norveç polisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Norveç vatandaşının bir restoranda Rus diplomatla görüştüğünde gözaltına alındığını ve söz konusu durumun ulusal çıkarlara zarar verebileceğini belirtmişti. Norveçli yetkililer, Büyükelçilikte çalışan Rus diplomatın diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğunu ve tutuklanmadığını belirtti. Ancak Rus Büyükelçiliği, diplomatın dokunulmazlığının ihlal edildiğini öne sürdü. Açıklamada, "Diplomat, bir Norveç vatandaşı ile yaptığı görüşmede Norveç polisi tarafından nedensiz bir şekilde yakalandı. Arandı ve elçilikle temasa geçmesine veya konsolosluk departmanından temsilciler çağırmasına izin verilmedi" denildi.

Rus hükümetinden herhangi bir açıklama yapılmazken, milletvekili Konstantin Kosachev Moskova'nın söz konusu olaya yanıt olarak Norveçli bir diplomatın sınır dışı edebileceğini ifade etti.

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