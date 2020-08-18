Rusya'dan Suriye açıklaması: Patlamada 1 Tümgeneral yaşamını yitirdi 3 asker yaralandı
Son dakika haberi... Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'de yaşanan patlamayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, meydana gelen patlamada 1 Rus Tümgeneral'in öldüğü 3 Rus askerinin de yaralandığı duyuruldu.
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Son dakika haberi... Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'de yaşanan patlamayla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, meydana gelen patlamada 1 Rus Tümgeneral'in öldüğü 3 Rus askerinin de yaralandığı duyuruldu.
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