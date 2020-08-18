Son dakika: Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak koronavirüse yakalandı

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif sonuçlandığı bildirildi.

Rusya Enerji Bakanlığı Basın Sözcüsü Olga Golant, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Novak'ın herhangi bir COVID-19 belirtisi göstermediğini belirterek, "Novak görevlerini uzaktan çalışma yöntemiyle yerine getirmeye devam edecek. Hatta yarın yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısına da video konferans yoluyla katılacak." dedi.

RUSYA'DA COVID-19 VAKA SAYISI 932 BİNİ GEÇTİ

Rusya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilenlerin sayısı 932 bin 493'e, ölü sayısı 15 bin 872'ye yükseldi.