ABD PKK'nın petrol hırsızlığına sahip çıktı!

Suriye'de PKK petrol kaçaklığı yaparak kendilerine yasa dışı yollardan gelir elde ediyor. Özellikle gasp edilen bölgeleri işgal altında tutan PKK ve ABD ortaklığı sahadaki petrolü paylaşırken, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, terör örgütünün petrol kaçakçılığını normalleştiren açıklamalarda bulundu.

JEFFREY'DEN SKANDAL AÇIKLAMA: BU ÖZEL BİR OPERASYON

PKK'nın işgal ettiği petrol sahalarındaki kaçakçılık için değerlendirmelerde bulunan Jeffrey, ABD'li "Delta Crescent Energy LLC" şirketi ile terör örgütü arasında yapılan anlaşmayı değerlendirdi. Suriye Özel Temsilcisi ortalık için "Bu özel bir operasyon" tanımını kullandı. Suriye yaptırımlarından muaf tutulan şirket için Türkiye'nin "Teröre finans olma" söylemlerine de değinen Jeffrey, PKK'lıların petrolü hem sattığını hemde DEAŞ'a karşı yürütülen sözde operasyonlarda kaynak olarak kullanıldığını söyledi.





PETROL TİCARETİ İLE EKONOMİLERİNİ GÜÇLENDİRİYORLAR

"Biz Suriye'ye öngörülen yaptırımlara bu konuda muafiyet getirdik, çünkü bu bizden istendi ve bu konuda herhangi bir sorun görmemekte de son derece haklıyız. Çünkü bu aktivite Esad rejimine yarar sağlamıyor. Muafiyetin amacı da bu. Bu özel bir operasyon" Biz sahiplikte herhangi bir değişiklik görmüyoruz. Bu petrol sahaları yıllardır, DEAŞ'dan bu bölgeleri geri aldıkları günden bu yana, özerk yönetim tarafından işletiliyor. Bu alanları, DEAŞ'a karşı operasyonlarını sürdürmek için kullanıyorlar, hem kendi araçları için yakıt ihtiyaçlarını karşılıyorlar hem de ekonomilerinin önemli bir kaynağını oluşturuyor… Biz ve diğer koalisyon üyeleri, istikrar fonları ile onların ekonomisine destek sağladık, hem de yüzlerce milyon dolarla… İstikrarı sağlamayı ve DEAŞ ile savaşmayı sürdürdükleri müddetçe, onların ekonomik açıdan iyi durumda olmalarını istememiz bir sürpriz değil."

PETROL ABD ASKERİNİN KORUMASI ALTINDA

Jeffrey, sahadaki petrol kaynaklarının korunması için ABD askerinin de bölgede görev aldığını dikkat çekerken, bölgedeki eğit-donat faaliyetlerinin de bu kapsamda gerçekleştirildiğine ifade etti:

"Bu nedenle bunun için de onlara destek sağladık, eğitim, donanım ve danışmanlık misyonları yürüttük"

ABD'li Özel Temsilci ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararı üzerine bu güce petrol sahalarının korunması görevinin de verildiğini söyledi.