İngiliz bilim insanları uyardı: İkinci dalga umumi tuvaletlerden gelecek

"KARANTİNA' İFADESİ YASAKLANMALI

Öte yandan, SAGE'den araştırmacılar karantina kelimesinin ülkenin politikalarında yasaklanmasını ve farklı bir yaklaşımın benimsenmesini istedi. Uzmanlar, sözcüğün halk tarafından "suç" ve "ceza" ile ilişkilendirildiğini ve karantinaya alınan bölgelerdeki insanların ayrımcılara maruz kaldığını açıkladı.

Pandemiye ilişkin davranışlar üzerine çalışan bir grup bilim insanı hükümet ve medya tarafından karantina sözcüğü yerine "müdahale alanı" ifadesinin kullanılmasını önerdi.