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Son dakika: 15 yıl önce öldürülmüştü! Refik Hariri suikastında karar çıktı!

Son dakika haberi... 'da 15 yıl önce suikasta uğrayarak öldürülen eski Başbakan 'nin ölümünde Hizbullah'ın rolüne ilişkin bir kanıt olmadığı belirtildi. Karar BM destekli Lübnan tarafından verildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.08.2020 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020
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Son dakika: 15 yıl önce öldürülmüştü! Refik Hariri suikastında karar çıktı!

Birleşmiş Milletler Destekli Lübnan Mahkemesi, 15 yıl önce suikasta uğrayan Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin ölümüne ilişkin son kararı verdi. Mahkeme, suikasta dair Hizbullah'ın bir rolü olmadığını belirtti. Mahkeme, Hizbullah'ı işaret eden hiçbir somut delil bulunmadığını vurguladı.

HİZBULLAH MAHKEMEYİ TANIMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Mahkemeyi ve kararını kabul etmeyen Hizbullah örgütü, suikastı İsrail'in işlediğini öne sürerek söz konusu mahkemenin kararlarıyla kendisinden intikam alındığını iddia ediyordu.

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, birkaç gün önceki televizyon konuşmasında Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin açıklayacağı karara işaret ederek, şunları söylemişti:

"Karar ne olursa olsun bizim için yok hükmündedir. Hizbullah'ı hedef almak için Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesini fırsata çevirmek isteyenler var."

Son dakika: 15 yıl önce öldürülmüştü! Refik Hariri suikastında karar çıktı SON DAKİKA: 15 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ! REFİK HARİRİ SUİKASTINDA KARAR ÇIKTI

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