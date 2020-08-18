Son dakika: Çin aşıyı buldu mu? Flaş açıklama
Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın aşıyı bulduk açıklamasının ardından, bir açıklama da Çin'den geldi. Koronavirüsün çıkış noktası Çin'de aşı bulma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre, Çinli ilaç şirketi Sinopharm koronavirüs (Covid-19) aşısının yıl sonunda hazır olacağını açıkladı.
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Çinli ilaç firması SinoPharm'ın yöneticisi Liu Cingcın, Çin'in Guangming gazetesine koronavirüs aşısının yıl sonunda piyasaya sürüleceğini açıklarken, aşının 140 dolardan düşük bir fiyata mal olacağı ve 28 gün arayla iki doz yapılacağı belirtildi.
Liu, aynı zamanda aşının kendisi üzerinde denendiğini ve herhangi bir yan etkinin görülmediğini de ifade etti.
RUSYA AŞIYI TESCİL ETTİRMİŞTİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün koronavirüs aşısı ile ilgili çok kritik açıklamalarda bulunmuş ve ülkesinin ilk Covid-19 aşısını geliştirdiğini dünyaya duyurmuştu.
Rusya aşının ilk partisinin üretilip 2 hafta içinde kullanıma hazır olacağını da duyurmuştu.