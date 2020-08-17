Bakan Hulusi Akar'dan net açıklama: Mısır ile Yunanistan arasındaki anlaşmanın hiçbir hükmü yok

"UMUYORUZ EN KISA ZAMANDA BURAYA DA HUZUR HAKİM OLACAK"



TRT Haber'in haberine göre; askeri eğitim iş birliği, danışmanlık ve yardım konusunda Libya ile imkanlarını paylaştıklarını ifade eden Akar, "Dolayısıyla burada eğitim verdiğimiz Libyalı kardeşlerimiz var. Ayrıca insani faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Acımasız bir şekilde etrafa mayın döşeyen, el yapımı patlayıcı koyanların karşısında, bizim timlerimiz bunları temizlemekle meşgul. Sivil kişilere zarar gelmemesi konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Biz doğru taraftayız. Biz, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan bir ülkeyi destekliyoruz. Libya'nın bütünlüğünü destekliyoruz. Libya'nın hem toprak bütünlüğünü hem de siyasi bütünlüğünü destekliyoruz. Ateşkesin sürekli olmasına gayret gösteriyoruz. Karşı taraftakinin de herkes ne yaptığını görüyor. Özellikle Terhune'deki toplu mezarların neler olduğunu ne anlama geldiğini de herkesin bilmesi gerekiyor. Kimin kimi desteklediğini iyi anlaması gerekiyor. Bu konuda, bu güne kadar Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı desteklenen kişilerin kimler olduğu açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Biz buradaki mücadeleyi sonuna kadar destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Umuyoruz en kısa zamanda buraya da huzur hakim olacak. Libya'daki kardeşlerimiz huzur ve güven içinde yaşayacaklar" şeklinde konuştu.



