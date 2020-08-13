Yunanistan Doğu Akdeniz’de kendi tezlerini çürüttü! Mısır ile yaptığı anlaşma geçersiz

YUNAN TEZLERİNİN ÇÖKÜŞÜ

Yunanistan'ın, Mısır ile anlaşma yapmak uğruna Rodos, Girit adaları için öngördüğü MEB alanından yüzde 50 vazgeçtiğine işaret eden Yaycı, "Bu durum esasen Yunanistan tezlerinin çöküşü anlamına geliyor. Zira Yunanistan başından beri iddia ettiği adaların ana karalar kadar deniz yetki alanı olduğu tezini kendi elleriyle çürüttü." diye konuştu.

Yaycı, Mısır'ın Meis'in münhasır ekonomik bölgesi ya da kıta sahanlığı olduğuna dair Yunan tezini kabul etmediğini ve sınırlandırmada Meis'i muhatap kıyı olarak kabul etmediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sonuç olarak Yunanistan'ın Girit ve Rodos adaları arasında deniz yokmuşçasına düz esas hat çizerek karasuları sınırı oluşturması ve bu hattan itibaren MEB belirlemesi Türkiye'nin deniz hak ve menfaatleri bakımından asla kabul edilebilir olmadığı gibi, uluslararası deniz hukukuna da aykırıdır ve hukukun ihlalidir. Dolayısıyla Yunanistan–Mısır Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma anlaşması geçersizdir. Yunanistan bu anlaşmayla diplomatik kurnazlığını kullanarak Mısır'ı da kandırmış ve hukuksuzluğuna alet etmiştir."