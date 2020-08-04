Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yoğun ilgi devam ediyor





Bu arada, ziyaret ve ibadetler sırasında anonslarla vatandaşlara sosyal mesafe kuralı hatırlatılıyor ve sırada bekleyenler için anlayış gösterilmesi rica ediliyor.

Camiye girmek için sırada bekleyen vatandaşların bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiği görülüyor.



