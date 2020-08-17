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Rusya'da sanayi üretimi düşüşte

'da üretimi endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 8 düşüş gösterdi. Ülkenin sanayi üretimi ocak-temmuz döneminde ise yıllık bazda yüzde 4,2 geriledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.08.2020 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020
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Rusya'da sanayi üretimi düşüşte

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, Rusya'da sanayi üretimi temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda yüzde 8 düştü.

Ülkenin sanayi üretimi ocak-temmuz döneminde ise yıllık bazda yüzde 4,2 geriledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve küresel emtia fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Rus ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8,5 küçülmüştü.

Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, geçen yıl yüzde 1,3 büyüyen ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ila 5,5 arasında küçülmesi bekleniyor.

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