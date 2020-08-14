14 Ağustos 2020, Cuma
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Ayasofya Camii'ndeki cuma namazına yoğun katılım!

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ndeki dördüncü , caminin içini ve çevresini dolduran vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi. Ekipler ayrıca Ayasofya-i Kebir Camii'ne gelen vatandaşlara maske, su ve dezenfektan dağıttı. Mobil büfelerde vatandaşlara ikramda bulunuldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.08.2020 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
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Ayasofya Camii'ndeki cuma namazına yoğun katılım!

İbadete açıldığı 24 Temmuz'dan bu yana vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistlerce yoğun şekilde ziyaret edilen Ayasofya-i Kebir Camii'nde dördüncü kılındı.

Namaz öncesinde cami ve çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, vatandaşların kontrollü şekilde meydana girişini sağladı.

Ayasofya Camii'ndeki cuma namazına yoğun katılım! AYASOFYA CAMİİ'NDEKİ CUMA NAMAZINA YOĞUN KATILIM!

Kontrol noktalarından geçerek Ayasofya Meydanı'na giren vatandaşlar, ezan vaktini gölgelik alanlarda, ağaç altlarında ve banklarda Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ederek ya da yakınlarıyla sohbet ederek bekledi.

Cuma vaktinde caminin içinin dolması üzerine cemaatin bir kısmı meydanda serili olan hasırlarda, bir kısmı ise ekiplerince dağıtılan tek kullanımlık seccadeleri yere sererek namazını eda etti.

Bazı vatandaşların da yanlarında getirdikleri seccadeleri kullandıkları görüldü.

Belediye ekipleri ayrıca Ayasofya-i Kebir Camii'ne gelen vatandaşlara maske, su ve dezenfektan dağıttı. Mobil büfelerde vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Cuma namazından sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni görmek için meydandan ayrılmayan vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler, kontrolden geçerek camiyi ziyaret etti.

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