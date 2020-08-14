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Filistin'de İsrail ile anlaşan BAE'ya tepki! Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid’in posterlerini ateşe verdiler

Filistinliler, işgal altındaki ile abluka altındaki ’nde, ile normalleşme anlaşması yapan Birleşik Arap Emirlikleri’ni () etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.08.2020 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
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Filistin'de İsrail ile anlaşan BAE'ya tepki! Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid’in posterlerini ateşe verdiler

ile 'nde cuma namazı sonrası meydanlara çıkan binlerce Filistinli, ve Muhammed 'i eden gösteriler düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistinliler Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Yatta beldesi ile, Nablus ve Selfit kentlerinde gösteri düzenledi.

Üzerine çarpı işareti atılmış Muhammed Bin Zayid'in posterlerini taşıyan göstericiler, , ve BAE aleyhine sloganlar attı.

Yatta beldesinde bir grup Filistinli, BAE bayrağını ateşe verirken, Nablus kentinde de ABD Başkanı ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Bin Zayid'in posterleri yerlerde çiğnendikten sonra Filistinlilerce ateşe verildi.

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Gazze Şeridi'nin merkez bölgesinde de cuma namazından sonra BAE'nin normalleşme anlaşması protesto edildi.

Hareketi tarafından düzenlenen gösteriye katılan Filistinliler, BAE ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Gösteride konuşan İslami Cihad Hareketi liderlerinden Halid el-Batş, "Normalleşme, Allah'a ve Resulü'ne ihanettir, tarihi sorumluluktan vazgeçmektir." dedi.

Batş, "Gazze ve tüm Filistin bugün BAE tarafından yapılanı reddediyor ve kınıyor." ifadelerini kullandı.

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Öte yandan gösteride bir konuşma yapan liderlerinden Muşir el-Mısri ise normalleşmeyi savunan ve ona koşanların sadece kendilerini temsil ettiklerine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Mevki ve makamlarını korumak için işgal devletine doğru koşuyorlar. Ancak bunları kaybetmekten kurtulamayacaklardır. Onların tüm malları, makamları, petrolleri Filistinli bir çocuğun akan bir damla kanına değmez."

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BAE İLE İSRAİL ARASINDAKİ NORMALLEŞME ANLAŞMASI

ABD Donald Trump dün, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İki muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün" değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

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