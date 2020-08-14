Gösteride konuşan İslami Cihad Hareketi liderlerinden Halid el-Batş, "Normalleşme, Allah'a ve Resulü'ne ihanettir, tarihi sorumluluktan vazgeçmektir." dedi.

Batş, "Gazze ve tüm Filistin bugün BAE tarafından yapılanı reddediyor ve kınıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan gösteride bir konuşma yapan Hamas liderlerinden Muşir el-Mısri ise normalleşmeyi savunan ve ona koşanların sadece kendilerini temsil ettiklerine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Mevki ve makamlarını korumak için işgal devletine doğru koşuyorlar. Ancak bunları kaybetmekten kurtulamayacaklardır. Onların tüm malları, makamları, petrolleri Filistinli bir çocuğun akan bir damla kanına değmez."

BAE İLE İSRAİL ARASINDAKİ NORMALLEŞME ANLAŞMASI

ABD Donald Trump dün, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İki muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün" değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.