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Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi! Aleksandr Lukaşenko'nun zaferi resmileşti

Belarus'ta hafta sonu yapılan seçimini, kesin sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı kazandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.08.2020 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
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Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi! Aleksandr Lukaşenko'nun zaferi resmileşti

Merkez Komisyonundan yapılan açıklamada, sonuçları resmen ilan edildi.

Açıklamada, "Seçim sonuçları komisyon kararıyla onaylandı. Belarus Cumhurbaşkanlığına seçildi." ifadeleri kullanıldı.

Komisyonun açıkladığı kesin sonuçlara göre, Lukaşenko yüzde 80,1 oy aldı. Lukaşenko'nun en yakın rakibi 'nın oyları, yüzde 10,12'de kaldı.

Diğer adaylardan eski milletvekili Anna Kanopatskaya yüzde1,68, Govori Pravdu (Doğruyu Söyle) Hareketi Eş Başkanı yüzde 1,21, Belarus Sosyal Demokrat Gramada Partisi Başkanı Sergey Çereçen yüzde 1,14 oy aldı. Seçmenin yüzde 4,59'u ise bütün adaylara karşı oy kullandı.

Açıklamada, ülke genelinde seçimde, yüzde 84,28 katılımla 5 milyon 818 bin 955 seçmenin oy kullandığı bildirildi.

MUHALEFETTEN SEÇİMLERE HİLE KARIŞTIĞI İDDİASI

Muhalefet, seçimlere hile karıştığını ve rakamların gerçekleri yansıtmadığını iddia ediyor.

Adaylardan Andrey Dmitriyev, yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarına muhalefet tarafından yapılan bütün itirazların Merkez Seçim Komisyonunca reddedildiğini belirtti.

Dmitriyev, seçimlere itiraz için üst mahkemeye gideceklerini ifade etti.

Svetlana Tikhanovskaya'nın seçim karargahından yapılan açıklamada da seçim sonuçlarının gerçekleri yansıtmadığı savunularak, sonucun tanınmayacağı duyuruldu.

SEÇİMDEN SONRA PROTESTOLAR

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığının açıklanmasından sonra, ülkede gösterileri başlamıştı.

Seçim gecesi başlayan ve her gün süren izinsiz protesto gösterilerinde 1 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alınmıştı.

Polisin, protestolarda göstericilere karşı sert müdahalesi büyük tepki çekmişti.

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