Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi! Aleksandr Lukaşenko'nun zaferi resmileşti

MUHALEFETTEN SEÇİMLERE HİLE KARIŞTIĞI İDDİASI

Muhalefet, seçimlere hile karıştığını ve rakamların gerçekleri yansıtmadığını iddia ediyor.

Adaylardan Andrey Dmitriyev, yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarına muhalefet tarafından yapılan bütün itirazların Merkez Seçim Komisyonunca reddedildiğini belirtti.

Dmitriyev, seçimlere itiraz için üst mahkemeye gideceklerini ifade etti.

Svetlana Tikhanovskaya'nın seçim karargahından yapılan açıklamada da seçim sonuçlarının gerçekleri yansıtmadığı savunularak, sonucun tanınmayacağı duyuruldu.

SEÇİMDEN SONRA PROTESTOLAR

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığının açıklanmasından sonra, ülkede protesto gösterileri başlamıştı.

Seçim gecesi başlayan ve her gün süren izinsiz protesto gösterilerinde 1 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alınmıştı.

Polisin, protestolarda göstericilere karşı sert müdahalesi büyük tepki çekmişti.