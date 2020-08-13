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İran'dan son dakika Rus aşısı açıklaması: DSÖ onayı olmadan ülkeye girişine izin verilmeyecek

, ’nın koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiğini belirttiği aşıya temkinli yaklaştı. Aşının 'nün (DSÖ) onayı olmadan ülkeye girişine izin verilmeyeceği açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.08.2020 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020
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İran'dan son dakika Rus aşısı açıklaması: DSÖ onayı olmadan ülkeye girişine izin verilmeyecek

, 'nın koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiğini belirttiği aşıya temkinli yaklaştı. Aşının 'nün (DSÖ) onayı olmadan ülkeye girişine izin verilmeyeceği açıklandı.

İran Koronavirüs ile Mücadele Kurulu Bilimsel Komite Başkanı Mustafa Kanei, aşının insan üzerindeki deneme aşamalarının doğru şekilde tamamlanmadığını savunarak, aşının Dünya Sağlık Örgütü'nün onayı olmadan ülkeye girişine izin verilmeyeceğini söyledi.

İran Sözcüsü Sima Sadat Lari ise "Rus yapımı koronavirüs aşısı hakkında şu anda elimizde hiçbir bilgi mevcut değil. DSÖ onaylarsa konuyu değerlendirebiliriz" dedi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur da Rus aşısıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Klinik araştırma aşamalarını doğru şekilde tamamlamayan aşının kullanılması Pandora'nın kutusuna benzer, potansiyel olarak çok tehlikeli" ifadelerini kullandı.

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