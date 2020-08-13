İran'dan son dakika Rus aşısı açıklaması: DSÖ onayı olmadan ülkeye girişine izin verilmeyecek

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari ise "Rus yapımı koronavirüs aşısı hakkında şu anda elimizde hiçbir bilgi mevcut değil. DSÖ onaylarsa konuyu değerlendirebiliriz" dedi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur da Rus aşısıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Klinik araştırma aşamalarını doğru şekilde tamamlamayan aşının kullanılması Pandora'nın kutusuna benzer, potansiyel olarak çok tehlikeli" ifadelerini kullandı.