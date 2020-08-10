Akdeniz ve Ege'de Türkiye tarafından ilan edilen navtex ne anlama geliyor? Yunanistan bölgede ne yapmak istiyor? Yunanistan ve Mısır'ın yaptığı anlaşmanın amacı ne? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Akdeniz ülkeleri toplanalım" çağrısını perde arkasında ne var? ? Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayında sıcak bölgede yaşanan son dakika gelişmelerini A Haber canlı yayınında yorumladı.