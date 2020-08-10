10 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yunanistan Akdeniz ve Ege'de ne yapmak istiyor? Planı ne? Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi

Yunanistan Akdeniz ve Ege'de ne yapmak istiyor? Planı ne? Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.08.2020 21:05
Güncelleme:10.08.2020 21:25
Akdeniz ve Ege'de Türkiye tarafından ilan edilen navtex ne anlama geliyor? Yunanistan bölgede ne yapmak istiyor? Yunanistan ve Mısır'ın yaptığı anlaşmanın amacı ne? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Akdeniz ülkeleri toplanalım" çağrısını perde arkasında ne var? ? Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayında sıcak bölgede yaşanan son dakika gelişmelerini A Haber canlı yayınında yorumladı.
Yunanistan Akdeniz ve Ege'de ne yapmak istiyor?
Yunanistan Akdeniz ve Ege'de ne yapmak istiyor?
MSB’den Oruç Reis paylaşımı: TSK tüm tedbirleri aldı
MSB’den Oruç Reis paylaşımı: TSK tüm tedbirleri aldı
Bakan Koca 10 Ağustos verilerini paylaştı! 2 ili dikkat çekti
Bakan Koca 10 Ağustos verilerini paylaştı! 2 ili dikkat çekti
Navtex nedir? Navtex ne anlama geliyor?
Navtex nedir? Navtex ne anlama geliyor?
Başkan Erdoğan'dan çok konuşulacak IMF sözleri
Başkan Erdoğan'dan çok konuşulacak IMF sözleri
Başkan Erdoğan'dan flaş Doğu Akdeniz mesajı
Başkan Erdoğan'dan flaş Doğu Akdeniz mesajı
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Beyrut sokaklarını karıştıran istifa kararı!
Beyrut sokaklarını karıştıran istifa kararı!
Dışişleri'den flaş Yunanistan'a açıklaması
Dışişleri'den flaş Yunanistan'a açıklaması
PKK yıktı devlet yaptı
PKK yıktı devlet yaptı
Türkiye yeni hamlesi Yunanistan'ı panikletti
Türkiye yeni hamlesi Yunanistan'ı panikletti
Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu!
Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu!
Daha Fazla Video Göster