13 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Macron'dan yine haddini aştı! ''Türkiye Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini durdursun''

Macron'dan yine haddini aştı! ''Türkiye Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini durdursun''

Macron 'nin 'deki faaliyetleri için skandal sözler kullandı. Macron Doğu Akdeniz'deki askeri varlıklarını artıracaklarını belirterek, Türkiye'ye bu bölgede yürüttüğü doğalgaz arama faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.08.2020
ABONE OL
Macron'dan yine haddini aştı! ''Türkiye Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini durdursun''

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'deki askeri varlıklarını artıracaklarını belirterek, Türkiye'ye bu bölgede yürüttüğü doğalgaz arama faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı.

Macron, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile telefonda yaptığı görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Macron'un Miçotakis'e Türkiye'nin "tek taraflı" gerçekleştirdiği arama faaliyetlerinden kaygı duyduğunu ve iki NTO üyesi arasında "barışçıl bir diyalog ortamının doğabilmesi için" bu faaliyetlerin durdurulması gerektiğini söylediği belirtildi.

Macron ayrıca, "bölgedeki durumu izlemek ve uluslararası hukukun uygulanma kararlığını vurgulamak amacıyla" Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını "geçici olarak güçlendireceklerini" de sözlerine ekledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Doğu Akdeniz, Türkiye’nin milli bağımsızlık konusudur HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: DOĞU AKDENİZ, TÜRKİYE'NİN MİLLİ BAĞIMSIZLIK KONUSUDUR
Türkiye Doğu Akdenizde tüm taşları yerinden oynattı! Mısır- Yunanistan MEB anlaşmasında “Rodos” krizi TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ'DE TÜM TAŞLARI YERİNDEN OYNATTI! MISIR- YUNANİSTAN MEB ANLAŞMASINDA "RODOS" KRİZİ
Doğu Akdenizde hareketli saatler! Türk fırkateyni yeniden Kaşta... DOĞU AKDENİZ'DE HAREKETLİ SAATLER! TÜRK FIRKATEYNİ YENİDEN KAŞ'TA...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA