Doğu Akdeniz'de hareketli saatler! Türk fırkateyni yeniden Kaş'ta...

Doğu Akdeniz'de tatbikata katılan bir Türk fırkateyni ise Kaş'ın Limanağzı bölgesi açıklarına gönderildi. Tatbikata katılan Atak tipi helikopterler de Kaş üzerinde alçak uçuş devriyesi yaparken, deniz seviyesine kadar alçalıp, yönleri Meis'e dönük halde uzun süre havada kaldı.