13 Ağustos 2020, Perşembe
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Tanzanya'da 6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre; ülkesi Tanzanya'da 6 büyüklüğünde meydana geldi. 6 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşandığına ilişkin açıklama yapılmadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.08.2020 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020
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Tanzanya'da 6 büyüklüğünde deprem!

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezince (USGS), yerel saatle 20.00 sıralarında meydana gelen depremin merkez üssünün, Darüsselam şehrinin yakınlarında Hint Okyanusu açıkları olduğu bildirildi.

6 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşandığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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