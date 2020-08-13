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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Putin'e mesaj: Ermenistan'a silah göndermenizden rahatsızız

Cumhurbaşkanı , Devlet Başkanı 'i telefonla arayarak, Rusya'dan 'a askeri kargo taşımacılığının artmasından duyulan rahatsızlığı iletti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.08.2020 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Putin'e mesaj: Ermenistan'a silah göndermenizden rahatsızız

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşam gerçekleştirilen görüşmede Aliyev, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında 12-16 Temmuz'da yaşanan çatışmalar konusunda bilgi verdi.

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Ermenistan'ın saldırısında Azerbaycan askerlerinin ve sivillerin yaşamını yitirdiğini Putin'e hatırlatan Aliyev, Azerbaycan'a ait sivil yerleşim birimlerine açılan ateş sonucu çok sayıda evin kullanılamaz hale geldiğini aktardı.

Aliyev, Ermenistan'ın bu saldırısının asıl amacının Ermenistan-Azerbaycan çatışmasına üçüncü tarafları da dahil etmek olduğunu kaydetti.

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Çatışmalar sona erdikten hemen sonra Rusya'dan Kazakistan, Türkmenistan ve İran hava sahası kullanılarak Ermenistan'a 400 tondan fazla askeri yük gönderildiğini bildiren Aliyev, Putin'i aramasının başlıca amacının bu durumu açığa kavuşturmak olduğunu ifade etti.

Aliyev, Rusya'dan Ermenistan'a askeri kargo taşımacılığının artmasının Azerbaycan toplumunda endişelere ve ciddi sorulara yol açtığını kaydetti.

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