Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan-Ermenistan 'savaş'ında hangi safta?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu ele aldı. Toplantıda, Rusya'nın ara buluculuk yapmaya hazır olduğu da vurgulandı. Öte yandan Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada son günlerde Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını değerlendiren Başkan Erdoğan, "Kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız. Nahçıvan işgal altında. Minsk üçlüsü yaklaşık 25-30 yıldır bu işi masada bırakmıştır." mesajını verdi.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı.
Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumun ele alındığı toplantıda, devam eden gerginlikten endişe duyulduğu ve tarafların ateşkes sürecini sağlamasına ihtiyaç bulunduğu ifade edildi.
Toplantıda, Rusya'nın ara buluculuk yapmaya hazır olduğu da vurgulandı.
12 TEMMUZ'DA SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNULMUŞTU
Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.
Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.
Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN: KARDEŞ AZERBAYCAN'I KESİNLİKLE YALNIZ BIRAKMAYIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.
Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada son günlerde Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını değerlendiren Başkan Erdoğan, "Kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız. Nahçıvan işgal altında. Minsk üçlüsü yaklaşık 25-30 yıldır bu işi masada bırakmıştır." mesajını verdi.
Başkan Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısının hatırlatılması üzerine, "Tabii Ermenistan işgalci. Ermenistan'ın işgali yıllara, 10 yıllara sari." dedi.
Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ'ın, Ermenistan'ın işgali altında olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:
"Minsk üçlüsü yaklaşık 25-30 yıldır bu işi masada bırakmıştır. Bu işi hala çözmemiştir, çözememiştir. Tabii işin bu noktalara da geleceği belliydi. İşte şu anda da Ermenistan sürekli Azerbaycan'ın sivil bölgelerini ateş altında tutuyor, oralara saldırıları var. Ama bu saldırılar neticesinde de tabii ki Azerbaycan da şu anda kendilerine düşen, özellikle topraklarının müdafaası adeta kendi halkının müdafaasına yönelik adımları atmıştır. Bunu atarken de tabii biz kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız. Kardeş Azerbaycan'a sonuna kadar desteğimizi vereceğiz.
Sayın Aliyev ile bu arada görüşmelerimi yapıyoruz. Görüşmelerimi yaptığım gibi en son dün oradan bir heyeti de Türkiye'ye gönderdiler. Bu heyette başta Savunma Bakanım olmak üzere kuvvet komutanlarımızla etraflıca görüşmeler yaptılar. Ben de kendileriyle bir telefon görüşmesi yaptım. Azerbaycan'ın, Azeri kardeşlerimizin ta Kafkas mücadelesinde olduğu gibi bugün de yanındayız, yanında olacağız."